In dem verschärften Ton gegen »islamistische Gefährder« sind sich von AfD über Union bis SPD und Bündnis 90/Die Grünen alle einig. Differenzen gibt es aber beim Umgang mit ukrainischen Kriegsflüchtlingen. Aus CDU/CSU mehren sich die Stimmen, die fordern, Ukrainer unter Umständen abzuschieben. Den jüngsten Vorstoß dieser Art machte Alexander Dobrindt am Sonntag: »Es muss jetzt über zwei Jahre nach Kriegsbeginn der Grundsatz gelten: Arbeitsaufnahme in Deutschland oder...