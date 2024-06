Die meisten der über 37.000 Toten im Krieg gegen die Zivilbevölkerung in Gaza sind Frauen und Kinder. Es gibt über 20.000 Kriegswaisen. »Frauen und Neugeborene sind die Hauptleidtragenden des Konflikts in Gaza«, warnten mehrere humanitäre UN-Organisationen in einem gemeinsamen Schreiben bereits wenige Wochen nach Kriegsbeginn, darunter das Kinderhilfswerk UNI...