Geheimnisse auf dem Meeresgrund

All der verlorene Ramsch findet sich dort unten: Schiffswracks liegen als schwer zugängliche Relikte am Meeresgrund. Ein historisch besonders wertvolles ist das der »Saint Géran«. Das 600 Tonnen schwere Handelsschiff der französischen Ostindienkompanie fuhr 1744 vor Mauritius gegen ein Riff und sank. BRD 2019.

3sat, 15.35 Uhr

Mittsommer in Norwegen

Südlich vom Polarkreis

Am 21. Juni geht in Norwegen die Sonne nie ganz weg. Zeit für We...