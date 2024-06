Aufgrund von Dürren und Überschwemmungen mussten im vergangenen Jahr 3,4 Millionen Menschen ihre Dörfer und Städte verlassen und wurden zu Binnenflüchtlingen im eigenen Land. Das geht aus Daten des Genfer Internal Displacement Monitoring Center hervor. Weitere 1,3 Millionen Menschen verloren ihre Häuser aufgrund schwerer Stürme.

Am schwersten traf es Somalia, China, die Philippinen, Pakistan, Kenia, Äthiopien, Indien, Bangladesch und Malaysia, heißt es in einer am D...