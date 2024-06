Sehen so »moderne und attraktive Arbeitsbedingungen« aus? Am Dienstag bestätigte der Migros-Konzern die Androhung, Hunderte Beschäftigte zu entlassen. Bereits vor drei Wochen traf es 150 Beschäftigte, die fristlos auf die Straße gesetzt wurden. Der sich als solidarisch gebende Konzern kündigte bereits im Februar an, etwa 1.500 Stellen abzubauen. Hintergrund ist ein Gewinneinbruch von 2023, den der neue Konzernchef Mario Irminger durch eine rigide Sparpolitik ausglei...