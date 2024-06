Taschenrechner kaputt

Einen wunderschönen guten Morgen! Am 19. Spieltag der Major League Soccer hat Inter Miami ohne die für die Copa América freigestellten Lionel Messi und Luis Suárez einen wichtigen 2:1 Auswärtssieg im Subaru Park von Chester, Pennsylvania gegen Philadelphia Union erreicht. Nachdem »The U« zunächst nach nur drei Minuten und einer Passvorlage aus der eigenen Hälfte durch den dänischen Linksaußen Mikael Uhre (Ex-Brøndby IF) in Führung ging, gelang dem Team aus Florida (...