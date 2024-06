Dänemark will russische Ölexporte per Schiff erschweren. Mit einer Gruppe verbündeter Staaten prüfe man derzeit Maßnahmen, um die russische »Schattenflotte« an der Durchfahrt durch die Ostsee zu hindern, hatte der dänische Außenminister Lars Løkke Rasmussen am Montag erklärt. Die genannte »Flotte« beschreibt Tankschiffe, die mit Öl aus Russland beladen sind und den Energiesanktionen gegen das Land entsprechend ohne Versicherungen westlicher Institute fahren, um den ...