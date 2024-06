Seit Montag früh ist in den deutschen Nordseehäfen wieder Arbeitskampf angesagt: Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Standorte Hamburg, Bremen, Bremerhaven, Brake und Emden zu einem weiteren Warnstreik aufgerufen – anders als in der vergangenen Woche nicht Ort für Ort an unterschiedlichen Tagen, sondern einheitlich mit Beginn der Frühschicht....