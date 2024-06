Bettina Stark-Watzinger will nichts gewusst und schon gar nicht in Auftrag gegeben haben. Am Montag hat die Bundesbildungsministerin in Berlin gegenüber Journalisten ihre mutmaßliche Schutzbehauptung wiederholt, die sie am Sonntag bereits per Mitteilung verbreiten ließ. Die FDP-Politikerin streitet ab, direkte Verantwortung dafür zu tragen, dass in ihrem Ressort geprüft worden war, ob ein offener Brief von Berliner Wissenschaftlern Anlass für Strafmaßnahmen bietet. ...