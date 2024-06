Er sieht so einfach aus, und ist doch so schwer! Der Topspin. Die besseren Spieler in meinem Verein schwören auf ihn. In den unteren Klassen kommt man auch weitgehend ohne ihn aus, aber wenn man ihn kann, hat man gleich eine sehr starke Waffe in der Hand. Den Topspin.

Ich glaube, ich bin bald soweit. Im Moment ist es noch ein bisschen so wie bei meiner Freundin, die so gerne Hapkido macht, aber auf der unteren Stufe hängenbleibt, vor dem soundsofarbigen Gürtel, weil...