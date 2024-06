Washington weckt in Kuba Erinnerungen an die Kanonenbootpolitik des 20. Jahrhunderts. Einen Tag nachdem vier Schiffe der russischen Marine auf Einladung zu einem Freundschaftsbesuch in den Hafen von Havanna eingelaufen waren, schickte das Südkommando der US-Streitkräfte ihr atomgetriebenes Jagd-U-Boot »USS Helena« in die Bucht von Guantánamo. Das kubanische Außenministerium (Minrex) protestierte prompt. Es gefällt uns nicht, »dass sich ein solches Schiff auf unserem...