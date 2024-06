Rund zwei Wochen vor den Neuwahlen der Nationalversammlung in Frankreich sind am Wochenende Hunderttausende Menschen bei landesweiten Protestmärschen gegen die Wahlerfolge des rechten Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen auf die Straße gegangen. Die Gewerkschaft CGT zählte am Sonnabend auf den landesweit 182 Veranstaltungen rund 640.000 Menschen, 250.000 davon allein in der Hauptstadt Paris. Die Polizei wollte 250.000 Teilnehmer im Land und 75.000 in Paris ...