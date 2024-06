Über die Kunst aufzuhören

1. Vor dem Kochen

Ich habe allerlei Zutaten wie Magerquark, Muskatnuss, Crème fraîche und glänzend schwarze Oliven auf dem Küchentisch aufgetürmt. »Gar nicht lange her«, denke ich, »und ich war frei.« Es war in jener kleinen Hafenstadt an der Ostsee, als mir von den Göttern eine Musenzeit geschenkt ward, in der ich keinen Strich mehr als nötig tun musste. Zum Beispiel sparte ich mir das Kochen und ließ mich statt dessen von Freunden und Bekannten durchfüttern. Wem s...