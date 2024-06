Als Joachim Herz 1973 bis 1976 an der Leipziger Oper Wagners »Ring des Nibelungen« inszenierte, war ich gerade dabei, in Dresden Musik zu studieren. Was ich in Leipzig gesehen hatte, spielte ich am nächsten Tag den Kommilitonen vor: »Rheingold«, »Walküre«, »Siegfried« und »Götterdämmerung« als Einmanntheater, mit vollem Stimm- und Körpereinsatz! Außerdem schrieb ich damals für die Zeitung, Herz gewährte mir ein Interview, ich zitiere: »Der kapitalismuskritische Ansa...