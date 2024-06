Im Rechtsstreit mit dem russischen Gaslieferanten Gasprom Export kann der staatliche deutsche Energiekonzern Uniper, der als Großeinkäufer mehr als 1.000 Kommunen, Stadtwerke und Industrieunternehmen versorgt, einen Sieg verbuchen. Das Urteil eines Schiedsgerichts in Stockholm fiel nach Angaben der Uniper-Geschäftsleitung schon am 7. Juni, wurde von dieser aber erst am Mittwoch bekanntgegeben. Das Schiedsgericht sprach Uniper einen Schadenersatz von mehr als 13 Mill...