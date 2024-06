Viele der rund 50 Männer aus Gaza, die am Dienstag aus israelischen Gefängnissen freigelassen wurden, »wiesen sichtbare Anzeichen von Folter auf«. Dies berichtet unter anderem das Onlinemagazin The New Arab unter Berufung auf Videos und Fotos, die seit Tagen in den sozialen Netzwerken kursieren. Viele der Männer wirkten demnach »erschöpft, abgemagert und dünner als sonst«. 33 von ihnen wurden laut palästinensischen Quellen aufgrund ihres »schlechten Gesundheitszusta...