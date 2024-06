Es dauerte 90 Minuten, bis sich das Feuer auf 20 Stockwerke ausgebreitet und den Grenfell Tower im Westen Londons in Rauch gehüllt hatte. In jener Nacht vor sieben Jahren, am 14. Juni 2017, fanden 72 Menschen den Tod im Feuerinferno. Am Freitag verkündeten Hinterbliebene in einer Presseerklärung, der Brand habe die »tiefsitzenden Ungerechtigkeiten und systematischen Fehler unserer Gesellschaft offenbart«. Sie erklären, »sieben Jahre nach Grenfell sehen wir immer noc...