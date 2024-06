Aktive Fans supporten: ihre Kicker, ihren Klub. Exzessiv, bis zur völligen Hingabe. Zuweilen halten sie inne, schreiten ein: nicht irgendwo, in der eigenen Kurve. Gegen Übergriffe auf Frauen, gegen Sexismus. Etwa bei den Erstligisten SC Freiburg und Werder Bremen in vergangenen Saisons. Ultras flaggten auf meterlangen Bannern in großen Lettern: »Love Football – Hate Sexism« und »Fight Sexism!« Oder unlängst auch im Donaustadion beim frischgebackenen Zweitligaaufstei...