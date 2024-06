Es ist ein wilder Mix, alles wird verrührt, ein übler Brei. Hooligans marodieren, Dschihadisten massakrieren, Hacker sabotieren. Szenarien für den Nervenkitzel, Sequenzen für ein bisschen Horror. Kaum ein Tag in den zurückliegenden Wochen ohne Krawall-News. Auf allen Kanälen. Besonders im Fokus: Fans. Richtig, die Fußballeuropameisterschaft (EM) steht an, beginnt am Freitag mit dem Eröffnungskick in München. BRD gegen Schottland, die Elf des Deutschen Fußballbunds (...