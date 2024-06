Zur Überraschung vieler hat der Haushaltsausschuss der Hamburger Bürgerschaft am Dienstag abend seine Entscheidung über den Einstieg der weltgrößten Reederei MSC beim lokalen Terminalkonzern HHLA vertagt. Eigentlich hätte das Gremium das in der Hansestadt heftig kritisierte Vorhaben kurzerhand absegnen sollen, so wie es bereits zwei andere Ausschüsse mit ...