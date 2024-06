Während Hoffnungen auf ein sofortiges Kriegsende in Gaza erneut enttäuscht wurden, hat eine unabhängige Kommission der UNO am Mittwoch in New York einen Bericht über den Konflikt vorgelegt. Er untermauert Vorwürfe, dass Israel in Gaza einen Völkermord begehe. Die unter Leitung der südafrikanischen Juristin Navanethem Pillay erfolgte Untersuchung hat zwei Teile. Der eine ist dem Vorgehen der Hamas und ihrer Verbündeten am 7. Oktober gewidmet. Der zweite beleuchtet di...