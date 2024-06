Die Unruhen in Neukaledonien haben ein neuntes Todesopfer gefordert. Ein junger Mann erlag am Dienstag seinen Verletzungen, die er Ende Mai davongetragen hatte, als er von einem Gendarmen angeschossen wurde. Die Lage in dem französischen Überseegebiet im südlichen Pazifik hat sich zwar zuletzt etwas beruhigt, bleibt aber nach wie vor angespannt. Aufgrund dessen hat zu Wochenbeginn Air New Zealand verkündet, den Flugbetrieb nach Neukaledonien erst wieder am 28. Septe...