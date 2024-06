Als »Reaktion auf das Verbrechen des zionistischen Feindes im Lager Nuseirat« habe man den britischen Zerstörer »Diamond« im Roten Meer mit ballistischen Raketen angegriffen, erklärte Jahja Sari, Armeesprecher der jemenitischen Ansarollah (»Huthis«), am Wochenende. Am Sonnabend waren bei der Befreiung von vier Geiseln durch die israelische Armee nach palästinensischen Angaben mehr als 270 Palästinenser getötet und fast 700 weitere verletzt worden. Unterstützt von US...