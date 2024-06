Dumke, Michalke, Schmidt, Mann

Bis in die frühen 2000er Jahre konnte man Hans Dumkes Namen auch in neuen Filmen im Abspann lesen, obwohl er schon 1963 im 40. Lebensjahr starb. Doch er stand ganz am Anfang von Winfried Junges Langzeitprojekt über die Kinder von Golzow, die 1961 im Oderbruch bei ihren ersten Schritte in der Schule beobachtet wurden und vier Jahrzehnte lang mit ihren Lebensgeschichten in Junges Filmen zu sehen waren. Der Debütant Junge war froh, dass ihm sein Mentor Karl Gass seinen...