In der südfranzösischen Gemeinde Puylaurens kam es am Wochenende bei Klimaprotesten zu schweren Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Umweltaktivisten. Bis zu 7.000 Menschen demonstrierten am Sonnabend gegen das Autobahnprojekt »Autoroute A 69«, das auf 53 Kilometern ab nächstem Jahr die Gemeinde Castres mit Toulouse verbinden soll. Getragen wurde die Mobilisierung unter anderem durch die Kleinbauerngewerkschaft »Confédération Paysanne«, die Umweltkampagne