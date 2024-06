Die belgischen Wähler mussten am Sonntag gleich dreifach ihre Stimme abgeben: für die EU, für Belgien und für die Parlamente in den Regionen. Die marxistische Partei der Arbeit Belgiens (PTB-PVDA) kann hochzufrieden auf das Ergebnis blicken – sie gewinnt landesweit drei Mandate hinzu und steht nun bei 15. Im flämischen Parlament sitzen jetzt neun Abgeordnete, fünf mehr als vor fünf Jahren. Und bei der EU-Wahl ist sie mit 10,7 Prozent die stärkste linke Partei aus Be...