Kolumbiens linke Staatsführung lässt der verbalen Verurteilung von Israels Kriegführung gegen die Bevölkerung des Gazastreifens konkrete Taten folgen: Präsident Gustavo Petro kündigte am Sonnabend (Ortszeit) das Verbot von Kohleexporten nach Israel an, bis die Regierung des rechten Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu »den Völkermord an Palästina beendet«. Die Entscheidung erfolgte als ein weiterer Schritt des Landes, nachdem Bogotá einen Monat zuvor die diplomati...