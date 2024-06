Der Weg zum Weltfrieden wird länger. Aktuell verzeichne man »die höchste Zahl an Gewaltkonflikten weltweit, die es je gab«, stellte Ursula Schröder vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg am Montag in Berlin fest. Gemeinsam mit drei weiteren Friedensforschern hat sie das »Friedensgutachten 2024« präsentiert. Von den vielen Kriegen seien zwei besonders »unerträglich«: der in der Ukraine und der in Gaza.

Die Friedensforsche...