Nun steht es fest: Am 24. Juni wird eine neue Runde im Friedensdialog zwischen der progressiven Regierung Kolumbiens und der linken Guerillaorganisation »Segunda Marquetalia – Ejército Bolivariano« (»Zweites Marquetalia – Bolivarische Armee«) in Venezuelas Hauptstadt Caracas eröffnet. Das war in der Nacht zum vergangenen Mittwoch bekanntgeworden, als zuerst das kolumbianische Magazin Raya das von beiden Seiten unterzeichnete Dokument zur Aufnahme des Dialogs auf X v...