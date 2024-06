Kämpferin für Gerechtigkeit

Sie hieß Joan Gibbs, war Rechtsanwältin von Beruf, Aktivistin aus Leidenschaft und eine Frau, die ihr Leben lang in sozialen Bewegungen für gesellschaftliche Veränderungen kämpfte. Geboren wurde sie am 17. Januar 1953 in Harlem, New York. Aufgewachsen ist sie in Swan Corner, North Carolina, wo ihre Familie wohnte. Als sie 14 Jahre alt war, kehrte sie nach Bedford Stuyvesant zurück, kurz Bed-Stuy, in einen Stadtteil im Norden des Stadtbezirks Brooklyn in New York Cit...