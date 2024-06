Nach zwei Jahren harter Auseinandersetzung nähert sich die Tarifrunde im Einzelhandel ihrem Ende. Der Durchbruch gelang am 8. Mai in der Tarifregion Hamburg. Dort einigte sich der Landesfachbereich der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi mit der Unternehmensseite auf Entgelterhöhungen für die rund 90.000 sozialversicherungspflichtig angestellten Einzelhandelsbeschäftigten in der Hansestadt.

Inzwischen haben weitere Regionen nachgezogen: Niedersachsen/Bremen, Nordrhein...