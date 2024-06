Da will einer politisch unbedingt mit diesem Begriff identifiziert werden: Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat am Rande des sogenannten Tags der Bundeswehr am Sonnabend die programmatische Formulierung verteidigt, dass die Bundeswehr »kriegstüchtig« werden müsse. Er wisse, dass dieses Wort Menschen erschreckt habe und weiterhin störe. Aber das sei, »um e...