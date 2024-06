Weil er in einem Onlineartikel im Sommer 2022 das Anfang 2020 veröffentlichte Archiv der Plattform linksunten.indymedia verlinkt hatte, klagte die Staatsanwaltschaft Karlsruhe den Journalisten von Radio Dreyeckland an. Am Donnerstag hat das dortige Landgericht Fabian K. freigesprochen.

Das Bundesinnenministerium hatte 2017 das Ver...