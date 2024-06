Engagierte Fans stehen in der Kurve, gehören häufig der organisierten Fanszene an. Sie wissen, dass sie unter Beobachtung stehen. Meist sind es sogenannte szenekundige Beamte, die erste Ermittlungen durchführen. Oder die Beweis- und Festnahmeeinheiten (BFE). Fans nennen sie gern »Jungs fürs Grobe«. Häufig tauchen sie in der Akte als Polizeizeugen auf. Man sollte meinen, dass sich Beamte dieser Einheiten ihrer Verantwortung bewusst sind – bereits die Einleitung eines...