Es ist ein Ritual in der Türkei: Abends, wenn die ganze Familie zu Hause ist, wird der Tee gekocht, die Sonnenblumenkerne werden herausgeholt, wird die Familienserie eingeschaltet. Was hierzulande wahrscheinlich wenig bekannt ist: Die Türkei ist ein serienverrücktes Land und steht weltweit hinter den USA und Großbritannien an dritter Stelle, was den Export von Serien betrifft. Der Hype um südkoreanische Produktionen ist seit einiger Zeit offensichtlich – »Squid Game...