An diesem Freitag, dem argentinischen Tag der Journalisten, wollen mehr als 2.000 Pressearbeiter in Buenos Aires gegen die Regierung von Javier Milei protestieren. Es sei einer der »schlimmsten Momente für die Ausübung der Meinungsfreiheit in den vergangenen 40 Jahren des demokratischen Lebens«, heißt es in einer Protesterklärung, die jW vorab vorlag. Denn seit Mileis Amtsantritt am 10. Dezember hat sich die Situation der Pressefreiheit verschlechtert. Öffentliche M...