12.378 km Australien – Sven Furrer auf Abwegen

Down Under ist groß. Fast so groß wie die Hexalogie, die es hier am Stück über eine lange Reise durch Neuholland gibt. CH 2014.

3sat, 14.10 Uhr

Landwirtschaft wie früher

Altes Wissen neu entdeckt

Nicht geeignet, um Ackerbau zu betreiben, von dem alle satt werden, aber in Einzelfällen durchaus idyllisch: Statt Maschinen werden auf einem Biobauernhof noch Ackergäule vor den Pflug gespannt; das schont den Boden. Auf Naturs...