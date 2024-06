Genau zwei Jahrzehnte lang hat die Software- und Überwachungsfirma Palantir, gegründet 2003 und ansässig im Silicon Valley, keinen Cent Profit erwirtschaftet. Regisseur Klaus Stern heftete sich dem Mitgründer und CEO Alexander Karp an die Fersen. Für »Watching You« holte er mit Thomas Giefer einen altgedienten Kameramann an Bord, der schon einmal, vor knapp 30 Jahren, mit Karp einen Film gedreht hatte. Damals promovierte der in den USA geborene Karp in Sozialwissens...