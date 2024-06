Es ging vor allem um ein Thema, als Familienangehörige und Anwälte den pakistanischen Expremier Imran Khan am Dienstag im Adiala-Gefängnis besuchen konnten: den sogenannten Cipher case. Tags zuvor hatte der Islamabad High Court in einem Berufungsverfahren die gegen Khan verhängte zehnjährige Haftstrafe aufgehoben. Ein Spezialgericht hatte den Oppositionsführer am 30. Januar wegen des Verrats von Staatsgeheimnissen für schuldig befunden. Der Vorwurf: Er soll bei eine...