Ruinen, so weit das Auge reicht. Das palästinensische Flüchtlingslager Dschabalija im Norden Gazas existiert praktisch nicht mehr. Der TV-Sender Al-Dschasira zeigte am Dienstag das erschreckende Ausmaß der Zerstörung. Schulen, Krankenhäuser und zahlreiche Gebäude des UN-Palästina-Hilfswerks UNRWA sind dem Erdboden gleichgemacht. Der Korrespondent der Nachrichtenseite Maan fühlte sich angesichts der Verwüstung an ein verheerendes Erdbeben erinnert. Im ganzen Norden d...