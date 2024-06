Anlässe zu tagen gibt es viele. Am Mittwoch ging der »Tag der Bauindustrie« in Berlin über die Bühne. Veranstaltet vom Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB), der hiesigen Spitzenorganisation der Branche. Eigens für den »Festtag« präsentierte der HDB das Ergebnis einer in Auftrag gegebenen Studie des kapitalnahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) Köln zur volkswirtschaftlichen Bedeutung der Bauwirtschaft.

Fakt ist, schwächelt der Bausektor, sinkt die Br...