Futurama

Denn sie wissen nicht, was sie getan haben werden

Nur für Arbeit gibt es Lohn, schickt Fry in die Produktion! Der Kalfaktor ist bei »Planet Express« unzufrieden. Also wird er Klassenverräter und Bulle in einer Abteilung für zukünftige Verbrechen – Philip K. Dicks »Minority Report« (1956) lässt grüßen! Prompt muss er gegen Exkollegen Bender ermitteln. USA 2012.

Comedy Central, 14.30 Uhr

Eine Reise in den Südosten Portugals

Von Burgen, Bauern und dem Meer

Prä...