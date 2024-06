Zehntausende Menschen in ganz Israel haben am Wochenende den raschen Abschluss eines Abkommens mit der Hamas über einen Gefangenenaustausch gefordert, der die am 7. Oktober vorigen Jahres in den Gazastreifen Entführten »nach Hause bringt«. Allein an der Kundgebung in Tel Aviv nahmen nach Angaben der Organisatoren 120.000 Menschen teil. Die Protestbewegung wirft Premierminister Benjamin Netanjahu vor, mit seinem Beharren auf Fortsetzung des Krieges »bis zum totalen S...