Irgendwann hatte ihn jeder. Diesen Moment, in dem man begreift, dass wir, wenn wir in die Tiefen des Kosmos schauen, nicht bloß im Raum, sondern auch in der Zeit zurückgehen, dass wir sehen, was vor Millionen Jahren passiert ist, Sterne erblicken, die vielleicht längst nicht mehr existieren, und noch nicht sehen können, was längst geschehen ist. Womit sich unmittelbar die Frage stellt, wie es um den Begriff der Gleichzeitigkeit steht. Einstein hat diese Frage mit se...