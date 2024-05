Der linke Juniorpartner in der spanischen Regierung, das Bündnis Sumar, hat vergangenen Freitag im Parlament in Madrid eine Tagung zur Westsahara veranstaltet. An dem Treffen in den Cortes de los Diputados nahm auch der offizielle Vertreter der Westsahara-Befreiungsfront Polisario in Spanien, Abdullah Arabi, teil. Die Kandidatin von Sumar für die EU-Wahl, Estrella Galán, Menschenrechtlerin und bisherige Generalsekretärin der Spanischen Kommission für Flüchtlingshilf...