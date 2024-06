Unter der Losung »Nieder mit den Waffen, hoch mit den Löhnen« haben am Sonnabend mehr als zehntausend Demonstranten in Rom gegen die arbeiterfeindliche Kriegswirtschaft der Regierung von Giorgia Meloni protestiert. Pazifisten, Arbeiter und Gewerkschafter, die gegen Ausbeutung und Ungerechtigkeit rebellieren, marschierten Seite an Seite mit Studenten und jungen Menschen, die sich für Palästina einsetzen. Sie lehnen jede Abhängigkeit von dieser Regierung und allem, wa...