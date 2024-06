Ununterbrochen schippt Sabahaddin in der Mittagssonne Kies auf einen Haufen und mischt ihn mit Wasser zu Mörtel. Er steht in einer Grube – an der Stelle, wo er ein neues Haus für seine Familie bauen möchte. Ihr altes ist nur noch ein unerkennbarer Haufen Schutt auf der anderen Seite der Straße, die durch Samandağ führt. Die Gemeinde liegt in Hatay, einer der elf türkischen Provinzen, die vor mehr als einem Jahr von starken Erdbeben zu großen Teilen zerstört wurden. ...