Auch »strukturschwache« und ländliche Regionen bleiben nicht mehr verschont von abenteuerlichen Mietzuwächsen. Selbst in der brandenburgischen Prignitz, dem am schwächsten besiedelten Landkreis Deutschlands, stiegen die Mieten in den Inseraten 2023 gegenüber 2022 um 18 Prozent. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Partei Die Linke im Bundestag hervor, über die die Agenturen am Wochenende berichteten. Am stärksten erhöht wurden die Mieten...