Im Dokumentarfilm »Stau – Jetzt geht’s los« (1992) zeigt ein bulliger Neonazi in einer kleinen Plattenbauküche, was er drauf hat: Marmorkuchen. Unter den Augen seiner gramerfüllten Mutter rührt er mit kindlichem Eifer in der Backform. »Jetzt stellen wir die Marmorierung her«, erklärt er stolz, »durch spiralförmiges Drehen der Gabel«, und weiß dann auch um die Bedeutung einer konstanten Ofentemperatur. Während des Backvorgangs erklärt die Mutter, warum sie den Minder...