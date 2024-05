Der Streit in der israelischen Kriegsallianz nimmt zu. Die stärkste Opposition, das Parteienbündnis Nationale Einheit, die im dreiköpfigen Kriegskabinett durch ihren Vorsitzenden Benjamin Gantz vertreten ist, hat am Donnerstag einen Gesetzentwurf in die Knesset gebracht, der die vorzeitige Auflösung des Parlaments vorsieht. Falls dieser Antrag eine Mehrheit finden würde, müssten in den nächsten Monaten Neuwahlen stattfinden. Gantz hatte als Zeitpunkt dafür schon frü...